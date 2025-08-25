Глава киевского режима Владимир Зеленский сопротивляется урегулированию конфликта, приближая уничтожение населения Украины, заявил находящийся депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в украинском СИЗО по обвинению в госизмене.
«Человеческий капитал безвозвратно утерян ради удовлетворения амбиций сумасшедшего клоуна. Вместо поиска решения, Зеленский продолжает цепляться за любые шансы продолжить», — написал парламентарий в своём Telegram-канале.
Дубинский отметил, что глава киевского режима противится диалогу с РФ, чтобы как можно дольше оставаться у власти.
