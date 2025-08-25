Дубинский заявил об угрозе для населения Украины со стороны Зеленского

Напомним, 24 августа Владимир Зеленский заявил, что Украина не пойдёт на компромиссы в вопросах мирного урегулирования. Он также добавил, что киевскому режиму «нужен ЕС». При этом Зеленский не затронул вопрос о вступлении Украины в НАТО.