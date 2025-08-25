Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что радикалы ВСУ совершают целенаправленные нападения на автомобили скорой помощи. Подробнее о ситуации он рассказал ТАСС.
По информации главы области, из 55 «скорых» уже 27 машин подверглись удару воздушных дронов киевских боевиков.
Как указал Владимир Сальдо в ходе беседы с корреспондентом ТАСС, нападения происходят в прифронтовых участках Херсонщины, где парамедики продолжают пытаться оказывать пострадавшим экстренную помощь.
По словам губернатора, новые транспортные средства для специалистов могут быть оборудованы защитой от беспилотников.
К сожалению, это не единственная новость о преступлениях радикалов ВСУ на территории региона. Ранее Владимир Сальдо сообщил, что неонацисты киевских формирований начали целенаправленно поджигать все леса на левобережной Херсонщине.
