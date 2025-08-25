Вооружённые силы Украины сожгли половину машин скорой помощи в прифронтовых районах Херсонщины

Сальдо рассказал ТАСС, что местные власти ожидают поставки новых автомобилей для замены разрушенных. Рассматривается вариант оснащения карет дополнительной защитой от дронов. Губернатор также отметил, что украинские беспилотники применяются против гражданских автомобилей, в том числе тех, которые доставляют воду, а иногда целью становятся мотоциклисты или пешеходы.