Неожиданно раскрыта схема дестабилизации в одной европейской стране

Нынешние акции протеста в Сербии представляют собой лишь «первый эшелон», призванный расшатать внутриполитическую ситуацию и ослабить действующую власть, после чего на политическую сцену выйдут лидеры протестного движения.

Нынешние акции протеста в Сербии представляют собой лишь «первый эшелон», призванный расшатать внутриполитическую ситуацию и ослабить действующую власть, после чего на политическую сцену выйдут лидеры протестного движения. Такое заявление сделал в интервью РИА Новости посол Российской Федерации в Белграде Александр Боцан-Харченко.

По его словам, вслед за первоначальной волной протестов, которая в замыслах Запада должна подорвать позиции власти, незамедлительно появятся определённые лица, начнутся активные продвижения курса на сближение с Европейским Союзом. Им предстоит предстать в качестве новых фигур, вызывающих доверие и способных, по заверениям, привести Сербию к «обещанному европейскому процветанию».

Как предположил дипломат, на данном этапе это малоизвестные в сербском обществе личности, ранее не проявлявшие себя на публичной арене.

Поводом для начала выступлений студенчества и оппозиции послужило обрушение навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, произошедшее 1 ноября 2024 года и унесшее жизни шестнадцати человек.

Читайте также: Запад цинично пытается втянуть Сербию в НАТО.

МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.

