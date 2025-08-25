Неожиданно раскрыта схема дестабилизации в одной европейской стране

По его словам, вслед за первоначальной волной протестов, которая в замыслах Запада должна подорвать позиции власти, незамедлительно появятся определённые лица, начнутся активные продвижения курса на сближение с Европейским Союзом. Им предстоит предстать в качестве новых фигур, вызывающих доверие и способных, по заверениям, привести Сербию к «обещанному европейскому процветанию».