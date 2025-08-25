Украинские боевики пытались атаковать Москву

Российские системы противовоздушной обороны уничтожили два вражеских беспилотника, которые были запущены в сторону Москвы. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Силами ПВО Минобороны сбиты два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — пояснил политик.
О пострадавших и разрушениях инфраструктуры не сообщается.
Ранее «МК» писал, что после саммита Путина и Трампа на Аляске укронацисты в полтора раза увеличили число суточных ударов по российским регионам.
