Главе киевского режима Владимиру Зеленскому, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным, сначала нужно прийти к консенсусу по ключевым вопросам мирного урегулирования украинского конфликта. Такое мнение высказала газета China Daily.
«Зеленскому следует напомнить, что до того, как Москва и Киев придут к какому-либо согласию по основным вопросам, любая встреча между ним и Путиным вряд ли принесет желаемый результат», — говорится в публикации.
Издание отмечает, что Зеленский боится критиковать США и европартнеров. При этом он пытается обвинить Россию в попытках срыва мирного процесса и его встречи с российским лидером. Авторы напомнили главе киевского режима, что Киев сам блокирует переговоры своими атаками на энергообъекты РФ, приведя в пример нефтепровод «Дружба», через который идут поставки нефти в Венгрию и Словакию.
Газета также считает, что, несмотря на все усилия президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию конфликта, американской стороне не удалось «добиться какого-либо существенного прорыва по ключевым вопросам». Мирный процесс зашел в тупик, следует из материала.
При этом Штаты все равно оказались в плюсе, уверено издание. Они заключили минеральную сделку с Украиной и добились согласия на увеличение оборонных бюджетов стран НАТО до 5%, часть из которых пойдут на закупку американского оружия.
Ранее «МК» писал, что Россия признает Владимира Зеленского в качестве «де-факто главы режима» и готова к встрече на высшем уровне, однако она не должна превращаться в очередное шоу для «света софитов». Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
