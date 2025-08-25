Значительное сокращение закупок сои, выращенной в Соединенных Штатов, со стороны Китая создало серьезные экономические трудности для американских фермеров. С таким заявлением выступили обозреватели издания Baijiahao, авторский перевод материала которого предоставлен информагентством «АБН24».
«Реальность ударила Трампа по лицу», — отметили авторы публикации.
Как указали в Baijiahao, КНР традиционно являлась крупнейшим импортером американской сои, однако в последнее время китайские компании резко сократили объемы заказов.
Эксперты констатируют, что сельскохозяйственный сектор США столкнулся с беспрецедентной ситуацией — рынок Народной Республики практически прекратил закупки данного вида бобовых у Соединенных Штатов. В качестве альтернативных поставщиков Китай рассматривает РФ и другие государства объединения БРИКС+.
Россия же, в свою очередь, значительно нарастила производство сои на Дальнем Востоке, увеличив реализацию продукции на внешнем рынке в два раза. По мнению аналитиков, эти меры демонстрируют скоординированную экономическую стратегию двух стран в условиях наложенных США торговых ограничений.
Стоит добавить, что это не первая публикация Baijiahao, посвященная укреплению российско-китайского сотрудничества. Ранее обозреватели издания прокомментировали достижения Президента РФ Владимира Путина, которых ему удалось добиться в ходе встречи с американским лидером Дональдом Трампом в штате Аляска 15 августа.
