Эксперты отметили, что властям РФ и КНР удалось «ударить Трампа по лицу» соевыми бобами

Россия же, в свою очередь, значительно нарастила производство сои на Дальнем Востоке, увеличив реализацию продукции на внешнем рынке в два раза. По мнению аналитиков, эти меры демонстрируют скоординированную экономическую стратегию двух стран в условиях наложенных США торговых ограничений.