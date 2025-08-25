Депутаты думы Иркутска вручили портфели первоклассникам

Депутаты думы Иркутска по избирательным округам № 11, № 14 и № 15 Сергей Калиновский, Алексей Вепрев и Александр Квасов приняли участие в акции «Здравствуй, школа!» (0+). Ее организовали комитет по управлению Октябрьским районом администрации города и комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Октябрьского округа. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу думы города.