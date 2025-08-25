Депутаты думы Иркутска вручили портфели первоклассникам

Депутаты думы Иркутска по избирательным округам № 11, № 14 и № 15 Сергей Калиновский, Алексей Вепрев и Александр Квасов приняли участие в акции «Здравствуй, школа!» (0+). Ее организовали комитет по управлению Октябрьским районом администрации города и комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Октябрьского округа. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу думы города.
130 первоклассников получили от депутатов городской думы рюкзаки с необходимой для учебы канцелярией. Главный школьный атрибут народные избранники вручили также детям участников специальной военной операции, детям из многодетных семей и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Во время мероприятия для маленьких иркутян прошли игровая программа и шоу мыльных пузырей. Также ребят и их родителей угощали сладостями от муниципального предприятия.
«Всех гостей встречал фуршет, который организовали мы вместе с коллегами из МУП “Комбинат питания”. С удовольствием угостились и дети, и взрослые — у сладкоежек ведь нет возраста», — отметил Сергей Калиновский.