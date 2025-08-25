В ЕС заявили, что отказ от сделки с США был бы праздником для Москвы

27 июля ЕС и США заключили сделку, согласно которой Вашингтон ввел пошлины на европейские товары в размере 15%, а Брюссель открыл рынки для американского экспорта с нулевой ставкой. Президент США Дональд Трамп назвал соглашение «крупнейшим из всех». Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что оно может сбалансировать торговые отношения ЕС и США, а также позволит Европе отказаться от российских нефти и газа.