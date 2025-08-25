В ЕС заявили, что отказ от сделки с США был бы праздником для Москвы

Евросоюз подписал торговое соглашение с США, поскольку отказ от сделки стал бы «праздником для Москвы и Пекина», заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.
«Только представьте, если бы две крупнейшие экономические державы демократического мира не достигли соглашения и начали торговую войну — это праздновали бы только в Москве и Пекине», — сказала она (цитата по Kleine Zeitung).
По словам главы ЕК, соглашение обеспечивает стабильность и предсказуемость для европейских производителей и позволяет избежать масштабной торговой войны, которая могла бы ослабить позиции Европы. Вместо нее сторонам удалось договориться о «сильной, если не идеальной сделке», заявила фон дер Ляйен.
27 июля ЕС и США заключили сделку, согласно которой Вашингтон ввел пошлины на европейские товары в размере 15%, а Брюссель открыл рынки для американского экспорта с нулевой ставкой. Президент США Дональд Трамп назвал соглашение «крупнейшим из всех». Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что оно может сбалансировать торговые отношения ЕС и США, а также позволит Европе отказаться от российских нефти и газа.
Согласно совместному заявлению, ЕС закупит в США сжиженный природный газ, нефть и продукты атомной энергетики на $750 млрд, а также чипы ИИ американского производства на $40 млрд. Компании ЕС также инвестируют $600 млрд в стратегические секторы США до 2028 года. Также Европейский союз планирует существенно увеличить закупки военного и оборонного оборудования у США.