В Красноярске состоялась первая межрегиональная выставка технологий капремонта

Об этом рассказали в пресс-службе правительства Красноярского края.
Первая краевая выставка-форум, посвященная технологиям капитального ремонта многоквартирных домов, прошла в Красноярске. Мероприятие объединило региональных операторов из субъектов Сибирского федерального округа для обмена опытом и демонстрации современных решений в сфере ЖКХ.
Как отметил вице-премьер правительства Красноярского края Сергей Кузьмин, в 2025 году в регионе запланирован капремонт в 1200 многоквартирных домах. «Важно делать это красиво и качественно. Сегодняшняя выставка позволяет увидеть достижения в этой области, нам есть чем гордиться», — подчеркнул он.
На выставке были представлены инновационные разработки местных предприятий: фасадные системы, «умные» тепловые пункты с искусственным интеллектом, лифтовое оборудование и программное обеспечение для диагностики зданий.
В рамках деловой программы состоялось совещание с участием представителей Минстроя РФ, региональных операторов из Новосибирской, Иркутской, Кемеровской областей и Алтайского края. Ключевыми темами обсуждения стали:
Финансовая устойчивость системы капремонта;
Унификация подходов к ценообразованию;
Техническое обследование домов до начала работ;
Повышение качества строительного контроля.
Исполнительный директор Ассоциации региональных операторов капремонта Анна Мамонова отметила: «Красноярский край демонстрирует одни из лучших показателей в реализации программы. Внедрение новых подходов позволило краю серьезно улучшить федеральные показатели».
Мероприятие стало площадкой для выработки единых стандартов качества работ, которые улучшат условия проживания тысяч жителей Сибирского федерального округа.