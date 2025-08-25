В Красноярске состоялась первая межрегиональная выставка технологий капремонта

Как отметил вице-премьер правительства Красноярского края Сергей Кузьмин, в 2025 году в регионе запланирован капремонт в 1200 многоквартирных домах. «Важно делать это красиво и качественно. Сегодняшняя выставка позволяет увидеть достижения в этой области, нам есть чем гордиться», — подчеркнул он.