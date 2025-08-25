Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске состоялась первая межрегиональная выставка технологий капремонта

Об этом рассказали в пресс-службе правительства Красноярского края.

Об этом рассказали в пресс-службе правительства Красноярского края.

Первая краевая выставка-форум, посвященная технологиям капитального ремонта многоквартирных домов, прошла в Красноярске. Мероприятие объединило региональных операторов из субъектов Сибирского федерального округа для обмена опытом и демонстрации современных решений в сфере ЖКХ.

Как отметил вице-премьер правительства Красноярского края Сергей Кузьмин, в 2025 году в регионе запланирован капремонт в 1200 многоквартирных домах. «Важно делать это красиво и качественно. Сегодняшняя выставка позволяет увидеть достижения в этой области, нам есть чем гордиться», — подчеркнул он.

На выставке были представлены инновационные разработки местных предприятий: фасадные системы, «умные» тепловые пункты с искусственным интеллектом, лифтовое оборудование и программное обеспечение для диагностики зданий.

В рамках деловой программы состоялось совещание с участием представителей Минстроя РФ, региональных операторов из Новосибирской, Иркутской, Кемеровской областей и Алтайского края. Ключевыми темами обсуждения стали:

Финансовая устойчивость системы капремонта;

Унификация подходов к ценообразованию;

Техническое обследование домов до начала работ;

Повышение качества строительного контроля.

Исполнительный директор Ассоциации региональных операторов капремонта Анна Мамонова отметила: «Красноярский край демонстрирует одни из лучших показателей в реализации программы. Внедрение новых подходов позволило краю серьезно улучшить федеральные показатели».

Мероприятие стало площадкой для выработки единых стандартов качества работ, которые улучшат условия проживания тысяч жителей Сибирского федерального округа.