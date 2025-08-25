На фоне массовых беспорядков Вучич объявил «чудодейственные меры» по снижению цен

Александр Вучич, президент Республики Сербия, озвучил комплекс мер, направленных на смягчение экономических вызовов для граждан и представителей бизнеса в условиях продолжающихся народных волнений. Соответствующее заявление он сделал в своих соцсетях.
«Это чудодейственные меры, которые помогут улучшить жизнь миллионов наших граждан», — отметил Александр Вучич.
Ключевой инициативой станет государственное регулирование торговых надбавок в розничных сетях — планируется сократить предельный размер маржи с 45 до 20 процентов в отношении 24 крупнейших операторов рынка. Соответствующий нормативно-правовой акт будет утвержден на предстоящей неделе.
Пакет мер также включает стимулирование снижения инфляции и кредитных ставок, модификацию законодательства о деятельности судебных исполнителей, введение субсидированных тарифов на электроэнергию и льготное обеспечение дровами социально уязвимых групп.
Данные решения направлены на стабилизацию потребительского рынка и адресную поддержку населения в условиях экономических вызовов.
Стоит добавить, что антиправительственные демонстрации продолжаются в Сербии уже несколько месяцев, и неделей ранее Александр Вучич заявил, что предпримет «решительные действия» для противодействия оппозиции.
В свою очередь, политолог Олег Бондаренко в рамках эксклюзивного интервью «МК» попытался разобраться, будут ли события в балканской Республики развиваться по сценарию «майдана».
