На фоне массовых беспорядков Вучич объявил «чудодейственные меры» по снижению цен

Александр Вучич, президент Республики Сербия, озвучил комплекс мер, направленных на смягчение экономических вызовов для граждан и представителей бизнеса в условиях продолжающихся народных волнений. Соответствующее заявление он сделал в своих соцсетях.

«Это чудодейственные меры, которые помогут улучшить жизнь миллионов наших граждан», — отметил Александр Вучич.

Ключевой инициативой станет государственное регулирование торговых надбавок в розничных сетях — планируется сократить предельный размер маржи с 45 до 20 процентов в отношении 24 крупнейших операторов рынка. Соответствующий нормативно-правовой акт будет утвержден на предстоящей неделе.

Пакет мер также включает стимулирование снижения инфляции и кредитных ставок, модификацию законодательства о деятельности судебных исполнителей, введение субсидированных тарифов на электроэнергию и льготное обеспечение дровами социально уязвимых групп.

Данные решения направлены на стабилизацию потребительского рынка и адресную поддержку населения в условиях экономических вызовов.

Стоит добавить, что антиправительственные демонстрации продолжаются в Сербии уже несколько месяцев, и неделей ранее Александр Вучич заявил, что предпримет «решительные действия» для противодействия оппозиции.

В свою очередь, политолог Олег Бондаренко в рамках эксклюзивного интервью «МК» попытался разобраться, будут ли события в балканской Республики развиваться по сценарию «майдана».

Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.

