«Это чудесные меры»: Вучич пообещал снизить цены в рознице и ставки по кредитам

Президент Сербии Александр Вучич пообещал в ближайшее время реализовать пакет экономических инициатив, который, по его утверждению, улучшит жизнь граждан. Об этом лидер написал в своих социальных сетях.

Источник: Life.ru

«Это чудесные меры, которые помогут улучшить жизнь миллионов наших граждан. Они являются плодом их требований, и я прошу вас продолжать указывать нам, что мы можем сделать, и вместе идти к переменам», — написал Вучич.

Президент сообщил, что в течение двух-трёх недель власти представят закон, который затронет разные аспекты жизни населения. Документ предусматривает ограничение торговой наценки, снижение процентных ставок по кредитам, реформу работы судебных приставов, предоставление льгот на электроэнергию, а также предоставление дров по сниженным ценам для отопления отдельным категориям граждан.

Маржу в 24 крупнейших торговых сетях планируют снизить с более 45% до 20% уже на следующей неделе. Он добавил, что приставы не смогут изымать квартиры площадью до 60 кв. метров. А в ближайшие 20−30 дней откроется железная дорога Белград — Нови-Сад — Суботица для пассажирских и грузовых перевозок.

Ранее сербский президент пообещал наказать всех протестующих и показать «совсем иной подход» по сравнению с тем, что наблюдали граждане. Вучич сообщил, что в субботних мирных акциях, направленных против блокировки учреждений и инфраструктуры студентами и сторонниками оппозиции, приняли участие не менее 55 тысяч граждан в 75 городах страны.

Узнать больше по теме
Александр Вучич: биография президента Сербии, отказавшегося вводить санкции против РФ
С начала специальной военной операции большинство западных и европейских государств ввели санкции против России. Сербия стала одной из немногих стран, оставшейся нейтральной в этом вопросе. Собрали главное из биографии ее нынешнего президента, Александра Вучича, предложившего дружественный курс по отношению к РФ.
Читать дальше