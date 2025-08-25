«Это чудесные меры»: Вучич пообещал снизить цены в рознице и ставки по кредитам

Ранее сербский президент пообещал наказать всех протестующих и показать «совсем иной подход» по сравнению с тем, что наблюдали граждане. Вучич сообщил, что в субботних мирных акциях, направленных против блокировки учреждений и инфраструктуры студентами и сторонниками оппозиции, приняли участие не менее 55 тысяч граждан в 75 городах страны.