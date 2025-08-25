В европейской стране начались масштабные армейские учения НАТО

В Финляндии 25 августа 2025 года начались международные учения сил специального назначения Southern Griffin 25. Маневры пройдут до 12 сентября под руководством егерского полка «Утти».
В них задействованы около 1600 военнослужащих из стран Европы и США. Учения проходят на суше, в воздушном пространстве и на акваториях, их цель — отработка взаимодействия спецподразделений НАТО в условиях североевропейского региона.
В маневрах участвуют вертолеты NH90 и MD500, истребители F/A-18 Hornet ВВС Финляндии, а также техника союзников.
Российский посол в Хельсинки Павел Кузнецов ранее отмечал рост числа военных учений в Финляндии после ее вступления в НАТО: только в 2025 году запланировано 115 маневров.
