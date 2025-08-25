Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В европейской стране начались масштабные армейские учения НАТО

В Финляндии 25 августа 2025 года начались международные учения сил специального назначения Southern Griffin 25.

В Финляндии 25 августа 2025 года начались международные учения сил специального назначения Southern Griffin 25. Маневры пройдут до 12 сентября под руководством егерского полка «Утти».

В них задействованы около 1600 военнослужащих из стран Европы и США. Учения проходят на суше, в воздушном пространстве и на акваториях, их цель — отработка взаимодействия спецподразделений НАТО в условиях североевропейского региона.

В маневрах участвуют вертолеты NH90 и MD500, истребители F/A-18 Hornet ВВС Финляндии, а также техника союзников.

Российский посол в Хельсинки Павел Кузнецов ранее отмечал рост числа военных учений в Финляндии после ее вступления в НАТО: только в 2025 году запланировано 115 маневров.

Читайте также: СМИ: военнослужащие КНДР пересекли границу Южной Кореи.

МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше