На Южном Урале готовят закон о штрафах за электросамокаты

За размещение СИМ в запрещенных зонах, а также за непринятие мер по возврату брошенных на улице самокатов на специальную стоянку кикшеринговые компании, которые ведут бизнес по прокату СИМ, будут ожидать штрафы от 10 тысяч до 50 тысяч рублей для должностных лиц и от 50 тысяч до 100 тысяч рублей для юридических лиц. Предусматривается ответственность и для граждан: за катание на электросамокатах в местах, где их движение запрещено, придётся выложить от 2 тысяч до 5 тысяч рублей. Оставление электросамокатов после использования в неустановленных местах повлечет наложение такого же штрафа. Составлять протоколы об административных правонарушениях будут должностные лица органов местного самоуправления, а рассматривать дела — административные комиссии.