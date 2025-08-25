На Южном Урале готовят закон о штрафах за электросамокаты

Брошенные посреди тротуара самокаты стали привычной картиной в больших городах Челябинской области. А пешеходам всё чаще приходится уворачиваться от лихо мчащихся самокатчиков.
Нарушил — плати
Однако совсем скоро всё изменится: владельцев и водителей электросамокатов будут наказывать рублём за нарушение правил их использования. И штрафы довольно серьёзные — до 100 тыс. рублей. В региональном парламенте поддержали соответствующее предложение.
«Электросамокаты и сервисы проката электросамокатов получили большое развитие, вместе с этим появилось и очень много правонарушений, — прокомментировал председатель комитета Заксобрания по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению Анатолий Брагин. — Мы провели большую работу совместно с другими комитетами, с органами местного самоуправления, которые находятся на острие этой проблемы, особенно в крупных городах — Челябинске, Магнитогорске и других. И разработали проект закона об установлении административной ответственности для владельцев средств индивидуальной мобильности (СИМ)».
За размещение СИМ в запрещенных зонах, а также за непринятие мер по возврату брошенных на улице самокатов на специальную стоянку кикшеринговые компании, которые ведут бизнес по прокату СИМ, будут ожидать штрафы от 10 тысяч до 50 тысяч рублей для должностных лиц и от 50 тысяч до 100 тысяч рублей для юридических лиц. Предусматривается ответственность и для граждан: за катание на электросамокатах в местах, где их движение запрещено, придётся выложить от 2 тысяч до 5 тысяч рублей. Оставление электросамокатов после использования в неустановленных местах повлечет наложение такого же штрафа. Составлять протоколы об административных правонарушениях будут должностные лица органов местного самоуправления, а рассматривать дела — административные комиссии.
Противостоять кибератакам
Нововведения для самокатчиков — не последняя новость, на минувшей неделе областные парламентарии на заседаниях профильных комитетов одобрили целый ряд поправок в существующие законы и рассмотрели несколько законопроектов. Так, в регионе грядёт усиление мер кибербезопасности.
На цифровую безопасность региона, цифровое государственное управление, поддержку IT-специалистов, на работоспособность системы ГЛОНАСС, а также на доступность мобильной связи в отдаленных населенных пунктах в первом полугодии 2025 года в рамках программы «Развитие информационного общества в Челябинской области» из федерального и регионального бюджетов было выделено 650 миллионов рублей.
Все понимают важность сегодняшнего момента, в связи санкциями и ограничениями, которые наложены на Россию, в том числе и в этой сфере, поставлена задача по переходу на отечественное аппаратное и программное обеспечение. Большие усилия направлены на защиту госорганов от кибератак. Проводится цифровой ликбез для молодежи и пожилых людей для защиты от мошенников.
Парламентарий подчеркнул, что госорганы Челябинской области для защиты своих систем сейчас используют программное обеспечение, которое имеет многоуровневую систему информационной безопасности. ПО автоматически определяет вредоносные ссылки, документы, изображения и блокирует их. Таким образом, при кибератаках удаётся сохранить данные и воспрепятствовать их утечке.
О постройках в СНТ
С 1 сентября постройки в СНТ можно будет использовать только по целевому назначению. Дело в том, что вступят в силу изменения в ряд законов, которыми регулируют сферу садоводства.
«Отныне строительство и реконструкция жилых и садовых домов, хозяйственных построек и гаражей на садовых участках может осуществляться только по целевому назначению и в соответствии с их разрешенным использованием — то есть для ведения садоводства, — сообщил председатель комитета по аграрной политике Вячеслав Евстигнеев. — Вводится норма о запрете создания территории садоводства на землях, относящихся к сельскохозяйственным угодьям, а также на землях населенных пунктов — в границах зон, где не допускается ведение садоводства и огородничества. Кроме того, теперь на садовых земельных участках будет разрешено разведение сельскохозяйственной птицы и кроликов для собственных нужд».
«Наливайки» дифференцируют
В Челябинске вернулись к обсуждению изменений в закон о регулировании оборота алкогольной продукции. Напомним, что законопроект ограничивал продажу алкоголя в объектах общепита, расположенных в жилых многоквартирных домах и на прилегающих территориях, и поправки к нему. В первом чтении законопроекта, принятого в июне текущего года, предлагалось увеличить площадь зала обслуживания с 40 до 50 кв. метров. Однако теперь поступило предложение дифференцировать подход к изменению площади.
Комитет по экономической политике и предпринимательству предложил сохранить размер минимальной площади зала обслуживания для кафе и ресторанов, расположенных в жилых домах и на прилегающих территориях, — в 40 кв. метров. И увеличить площадь зала до 50 кв. метров — для баров и буфетов (расположенных в МКД и рядом с ними), зарабатывающих именно на продаже алкоголя.
По мнению депутатов, разработавших поправки, одно только увеличение площади зала обслуживания посетителей для кафе и ресторанов не решит проблему сокращения доступности спиртного для населения, поскольку потребление алкогольных напитков в общепите формирует другую культуру потребления в отличие от розницы. Кроме того, сфера общественного питания — одно направлений развития креативных индустрий в регионе, которое помимо прочего обеспечивает инфраструктуру для развития туристической деятельности. Предприниматели открывают небольшие по площади объекты общепита, чтобы развивать авторские проекты. Законопроект во втором чтении будет рассмотрен на ближайшем заседании парламента. Чтобы предприниматели оценили свои возможности по приведению бизнеса в соответствие с новыми требованиями, предлагается установить переходный период для вступления закона в силу — до 1 марта 2026 года.
Выплаты и меры поддержки
Депутаты комитета по социальной политике поддержали законопроект о продлении на 2026 год ежемесячных денежных выплат отдельным категориям медицинских работников и водителям машин скорой медицинской помощи. Сам закон о предоставлении специальной соцвыплаты принят ещё в феврале 2023 года. Эта мера поддержки предназначена для сотрудников областных государственных медорганизаций, которые оказывают скорую помощь (не входящую в базовую программу ОМС), первичную медико-санитарную помощь, а также работают в отделениях выездной патронажной паллиативной помощи взрослым и детям. Размер ежемесячной выплаты варьируется от 4 500 до 50 000 рублей. Цель нового законопроекта — продлить действие этой выплаты на 2026 год. На это понадобится выделить из областного бюджета более 217 млн рублей.
Существуют также ежемесячные выплаты в размере 7 000 рублей для сотрудников областных государственных учреждений, осуществляющих перевозки на автомобилях скорой медицинской помощи, включая медицинскую эвакуацию. Эту меру поддержки также предложено продлить в следующем году, она предусматривает расходы в сумме почти 136,8 млн рублей из областного бюджета.
Добавим, что на комитете по экономической политике одобрен законопроект, благодаря которому участники специальной военной операции и члены их семей смогут бесплатно получать документы из Бюро технической инвентаризации — разного рода справки о наследстве, объектах недвижимости