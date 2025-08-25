Ричмонд
В ЕС считают, что отказ от сделки с США стал бы праздником для Москвы

Европейский союз заключил торговую сделку с Соединёнными Штатами Америки, поскольку отказ от соглашения стал бы настоящим подарком для Москвы и Пекина.

Европейский союз заключил торговую сделку с Соединёнными Штатами Америки, поскольку отказ от соглашения стал бы настоящим подарком для Москвы и Пекина. Такое заявление сделала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Достаточно представить, если бы две крупнейшие экономические тяжеловесы демократического мира не сумели достичь договорённостей и развязали торговую войну — это вызвало бы ликование лишь в Москве и Пекине, отметила она.

По словам главы ЕК, достигнутое соглашение гарантирует стабильность и предсказуемость для европейских производителей, предотвращая масштабный торговый конфликт, способный ослабить позиции Европы. Сторонам удалось согласовать «прочное, если и не идеальное соглашение», подчеркнула фон дер Ляйен.

27 июля 2025 года ЕС и Соединённые Штаты Америки заключили договорённость, в соответствии с которой Вашингтон ввёл пошлины в размере 15% на европейские товары, а Брюссель открыл свои рынки для американского экспорта с нулевыми тарифами. Президент США Дональд Трамп охарактеризовал соглашение как «крупнейшее в истории». Глава Еврокомиссии заявила, что оно способно уравновесить торговые отношения между ЕС и США, а также поможет Европе отказаться от российской нефти и газа.

Согласно совместному коммюнике, ЕС закупит у США сжиженный природный газ, нефть и продукцию атомной промышленности на сумму 750 миллиардов долларов, а также американские чипы искусственного интеллекта на 40 миллиардов долларов. Европейские компании инвестируют 600 миллиардов долларов в стратегические секторы экономики США до 2028 года. Кроме того, Европейский союз намерен значительно нарастить закупки военной и оборонной продукции у Соединённых Штатов.

