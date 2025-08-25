В ЕС считают, что отказ от сделки с США стал бы праздником для Москвы

27 июля 2025 года ЕС и Соединённые Штаты Америки заключили договорённость, в соответствии с которой Вашингтон ввёл пошлины в размере 15% на европейские товары, а Брюссель открыл свои рынки для американского экспорта с нулевыми тарифами. Президент США Дональд Трамп охарактеризовал соглашение как «крупнейшее в истории». Глава Еврокомиссии заявила, что оно способно уравновесить торговые отношения между ЕС и США, а также поможет Европе отказаться от российской нефти и газа.