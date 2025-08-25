Напомним, ранее польский наёмник, воевавший на стороне Украины, объяснил свой выбор романтическими причинами. Основным мотивом своего участия в конфликте на стороне Киева Флачек назвал любовь к украинке. Он признался, что нашёл сайт по вербовке наёмников, потому что хотел стать героем в глазах своей возлюбленной, хотя и осознаёт, что это было не самым мудрым решением. В настоящее время экс-наёмник находится на стороне России, служа в отдельном добровольческом батальоне имени Максима Кривоноса.