Посол Чжан Ханьхуэй: саммит в Тяньцзине станет наиболее масштабным для ШОС

Посол КНР в РФ напомнил, что в саммите ШОС примут участие более 20 глав государств, включая Владимира Путина.

Источник: Аргументы и факты

Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском Тяньцзине станет наиболее масштабной встречей с момента создания этого объединения, заявил посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй.

«В нём (саммите — прим. ред.) примут участие более 20 глав государств, включая президента России Владимира Путина, а также руководители 10 международных организаций. Данный саммит будет наиболее масштабным со времени основания ШОС, что свидетельствует о совместных ожиданиях государств-членов ради углубления сотрудничества и привлекает большое внимание международного сообщества», — сказал дипломат, которого цитирует РИА Новости.

Заседание лидеров стран ШОС состоится с 31 августа по 1 сентября.

Напомним, в мае 2024 года Владимир Путин заявил, что БРИКС и ШОС являются ключевыми опорами формирующегося многополярного мира. Он подчеркнул, что эти организации стали авторитетными и динамично развивающимися международными площадками.

