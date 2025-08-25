Фон дер Ляйен объяснила необходимость подписания сделки с США: причем тут Москва и Пекин

Глава Еврокомиссии считает, что новое соглашение обеспечит стабильность и предсказуемость для производителей из Европы и поможет избежать масштабной торговой войны, которая ослабила бы позиции ЕС. По ее мнению, Брюссель и Вашингтон смогли договориться о «сильной, если не идеальной сделке».