Фон дер Ляйен объяснила необходимость подписания сделки с США: причем тут Москва и Пекин

Фон дер Ляйен: отказ от сделки с США стал бы праздником для Москвы и Пекина.

Источник: Комсомольская правда

Евросоюз подписал торговое соглашение с США, поскольку отказ от этой сделки превратился бы в «праздник для Москвы и Пекина». Такое объяснение произошедшему дала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Только представьте, если бы две крупнейшие экономические державы демократического мира не достигли соглашения и начали торговую войну — это праздновали бы только в Москве и Пекине», — приводит ее слова Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Глава Еврокомиссии считает, что новое соглашение обеспечит стабильность и предсказуемость для производителей из Европы и поможет избежать масштабной торговой войны, которая ослабила бы позиции ЕС. По ее мнению, Брюссель и Вашингтон смогли договориться о «сильной, если не идеальной сделке».

Напомним, что в Европе далеко не все довольны новой сделкой. Премьер-министр Франции Франсуа Байру резко раскритиковал подписание такого торгового соглашения, назвав это событие «черным днем» для ЕС, поскольку альянс, изначально созданный для защиты своих ценностей и интересов, фактически подчиняется США.

