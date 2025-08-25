Евросоюз подписал торговое соглашение с США, поскольку отказ от этой сделки превратился бы в «праздник для Москвы и Пекина». Такое объяснение произошедшему дала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Только представьте, если бы две крупнейшие экономические державы демократического мира не достигли соглашения и начали торговую войну — это праздновали бы только в Москве и Пекине», — приводит ее слова Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Глава Еврокомиссии считает, что новое соглашение обеспечит стабильность и предсказуемость для производителей из Европы и поможет избежать масштабной торговой войны, которая ослабила бы позиции ЕС. По ее мнению, Брюссель и Вашингтон смогли договориться о «сильной, если не идеальной сделке».
Напомним, что в Европе далеко не все довольны новой сделкой. Премьер-министр Франции Франсуа Байру резко раскритиковал подписание такого торгового соглашения, назвав это событие «черным днем» для ЕС, поскольку альянс, изначально созданный для защиты своих ценностей и интересов, фактически подчиняется США.