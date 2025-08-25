Вооруженные силы Украины продолжают нести серьезные потери в зоне спецоперации. По данным военного эксперта Андрея Марочко, за минувшую неделю ВСУ лишилось почти 4,4 тысячи боевиков и наемников, передает ТАСС.
«Потери вооруженных формирований Украины в зонах ответственности группировок “Север”, “Южная” и “Запад” составили порядка 4 380 украинских боевиков и наемников. Наибольший ущерб в живой силе был нанесен противнику в зоне ответственности группировки войск “Запад”, действующей на Купянском направлении и Сватовско-кременском участке в ЛНР», — прокомментировал он.
Марочко поделился и статистикой потерянной вражеской техники и артиллерии. Так, за прошедшую неделю ВСУ лишись шести танков, половина из которых это немецкие «Леопарды», более 50 орудий артиллерии, установку РСЗО «Град».
Также благодаря усилиям российских войск боевики не досчитались почти полсотни станций РЭБ, свыше 90 складов с боеприпасами и ГСМ. Кроме того, укронацисты потеряли почти 300 боевых машин различных моделей и модификаций.
