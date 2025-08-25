Ричмонд
Посол КНР Ханьхуэй сообщил о растущем интересе стран к членству в ШОС

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) остаётся открытой для новых государств. В последние годы интерес к участию в альянсе растёт. Об этом рассказал РИА «Новости» посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.

Источник: Life.ru

По словам посла, рост числа участников усиливает региональные связи, однако организация не ставила это в качестве основной цели. Присоединение новых государств происходит естественным образом в рамках работы уже входящих членов.

Саммит Шанхайской организации сотрудничества пройдёт в китайском городе Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября 2025 года. Председатель КНР Си Цзиньпин непосредственно примет в нём ключевое участие. Всего в мероприятии на берегах реки Хайхэ будут учавствовать более чем 20 иностранных лидеров и главы десяти международных организаций.

