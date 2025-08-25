Ричмонд
Призыв в армию по SMS: Минобороны вынесло проект на обсуждение

SMS станут официальной повесткой для призывников.

Министерство обороны Казахстана предложило официально закрепить SMS-сообщения как надлежащий способ оповещения граждан о призыве на воинскую службу, передает BAQ.KZ.

Соответствующий проект опубликован на портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения.

В документе уточняется, что изменения направлены на конкретизацию порядка организации и проведения призыва, а также на внедрение единых подходов к этой процедуре.

«Проект предусматривает возможность реализации отсрочки от призыва на срочную воинскую службу через государственную услугу, а также признаёт SMS-сообщение на телефонный номер гражданина, подлежащего призыву на воинскую службу, надлежащим видом оповещения», — говорится в пояснении.

Обсуждение проекта продлится до 9 сентября.

Напомним, ранее мажилис одобрил законопроект о военно-патриотическом воспитании. Одной из его норм стала возможность направления Министерством обороны SMS-сообщений казахстанским призывникам.