Глава Госкомвоенпрома сказал, что Беларусь с опережением работает над пусковой установкой для комплекса «Орешник»

Беларусь с опережением работает над пусковой установкой для комплекса «Орешник».

Источник: Комсомольская правда

Беларусь с опережением работает над пусковой установкой для российского ракетного комплекса «Орешник». Об этом в эфире «Первого информационного телеканала» сообщил глава Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус.

По словам председателя Госкомвоенпрома, пусковая установка для комплекса «Орешник» (во всяком случае, белорусская часть) изготавливает в установленном порядке.

— И все эти мероприятия идут с опережением на сегодняшний день, — подчеркнул Дмитрий Пантус.

Ранее министр обороны Виктор Хренин сказал, что на предстоящих в Беларуси учениях будет отработано планирование применения ядерного оружия и «Орешника».

Тем временем Госкомвоенпром сообщил, что комплекс для прогнозирования атак дронов разработан в Беларуси.

Вместе с тем президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили поставку «Орешника» в Беларусь до конца 2025 года.

