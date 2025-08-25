Российский боец отбил БПЛА прикладом автомата и спас пятерых сослуживцев

Российский военнослужащий отбил украинский беспилотник прикладом автомата, чем спас пятерых сослуживцев. Об этом информационному агентству ТАСС рассказал штурмовик из 57-й отдельной мотострелковой бригады 5-й армии группировки войск «Восток» с позывным Алмаз.
«Тем самым он спас свою группу, человек пять», — приводит информагентство слова собеседника.
Подобный случай — не единственный в зоне СВО. Ранее уже не раз сообщалось, как бойцы ВС РФ отбивают украинские БПЛА различными предметами, в том числе прикладами автоматов. В сети есть видео, на которых запечатлены «схватки» российских военных и беспилотников.
