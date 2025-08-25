Заместитель командира штурмового подразделения группировки войск «Восток» Российской Армии сообщил, что боевики формирований ВСУ бросили в днепропетровском селе Новогеоргиевка огромное количество тел ликвидированных побратимов. Подробностями офицер поделился с ТАСС.
По словам бойца, киевские радикалы просто переносили останки уничтоженных побратимов в свои же окопы перед бегством с позиций. Как указали в ТАСС, на этом участке Днепропетровского направления солдаты «Востока» обнаружили уже сотни неупокоенных тел пособников киевского режима.
Стоит отметить, что это не первые сообщения о фактах наплевательского отношения боевиков ВСУ к останкам собственных побратимов. Ранее освобождавшие другой населенный пункт на Днепропетровщине российские солдаты рассказали о «госпитале» в подвале частного домовладения, где радикалы бросили умирать десятки раненых «товарищей».
Также несколько дней назад хакерское объединение KillNet нашло доказательства того, что в главном городе данного региона начсостав ВСУ подделывает документы о смерти радикалов, чтобы избежать общественного резонанса.
