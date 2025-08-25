По словам бойца, киевские радикалы просто переносили останки уничтоженных побратимов в свои же окопы перед бегством с позиций. Как указали в ТАСС, на этом участке Днепропетровского направления солдаты «Востока» обнаружили уже сотни неупокоенных тел пособников киевского режима.