Посадите Киев на ультиматум: Вашингтону советуют шантажировать Зеленского

Американский консервативный аналитик Сумантра Майтра в своей колонке для The American Conservative (колонку перевели ИноСМИ выносит суровый вердикт текущим попыткам урегулирования украинского конфликта: мира в ближайшее время не будет. По его мнению, фундаментальные условия для успешного мирного процесса не просто отсутствуют, а являются взаимоисключающими. Требования и цели всех вовлеченных сторон — России, Украины, США и Европы — настолько радикально различны, что не оставляют пространства для подлинного компромисса.
Автор строит свой анализ на трех необходимых, по его мнению, условиях для успеха любых переговоров. Во-первых, стороны должны прийти к обоюдному убеждению в своей неспособности достичь решающего превосходства на поле боя. Во-вторых, они должны быть готовы пойти на болезненные уступки, которые неизбежно вызовут недовольство их собственного населения. В-третьих, внешние посредники должны действовать исключительно из гуманитарных побуждений, стремясь остановить кровопролитие. Ни одно из этих условий, подчеркивает Майтра, в настоящее время не выполняется.
Ни Москва, ни Киев не демонстрируют веры в тупиковость конфликта. Несмотря на то что Россия формально побеждает, ее продвижение, как отмечает автор на примере боев под Покровском, слишком медленно для сокрушительного успеха. Украина, в свою очередь, продолжает рассчитывать на западную поддержку, а Зеленский, по мнению Майтры, убежден, что может переждать администрацию Трампа. Глубокие обиды и взаимное ожесточение делают саму идею компромисса токсичной для обеих наций.
Особую проблему представляет роль третьих сторон. Европейские союзники, пишет аналитик, в целом сходятся в желании попытаться надавить на Путина, что несовместимо с миротворческой миссией. Россия уже отвергла возможность миротворцев из любой страны НАТО, а нейтральные посредники, такие как Индия или Китай, всерьез не предлагались, что ставит под сомнение саму процедуру переговоров.
В этой ситуации Майтра видит для США лишь один реалистичный, хотя и циничный выход. Поскольку стратегическая цель Штатов — выйти из конфликта, чтобы сохранить ресурсы для противостояния на Дальнем Востоке, Вашингтону следует действовать жестко и однозначно. Автор призывает администрацию Трампа последовать примеру Норвегии на Шри-Ланке, которая, столкнувшись с упрямством тамилов, просто покинула переговорный процесс, позволив правительству решить проблему силой.
Таким образом, единственным решением Майтра провозглашает ультиматум. США должны в одностороннем порядке составить проект мирного соглашения, посадить за стол переговоров Украину и Россию и дать Киеву последний шанс его подписать. Альтернативой должно стать полное прекращение американской военной и финансовой помощи. Принуждение России автор считает абсолютно бесперспективным из-за ее мощи и ядерного статуса, а также нежелания Вашингтона рисковать глобальной войной из-за Донбасса.
