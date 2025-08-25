Посадите Киев на ультиматум: Вашингтону советуют шантажировать Зеленского

Ни Москва, ни Киев не демонстрируют веры в тупиковость конфликта. Несмотря на то что Россия формально побеждает, ее продвижение, как отмечает автор на примере боев под Покровском, слишком медленно для сокрушительного успеха. Украина, в свою очередь, продолжает рассчитывать на западную поддержку, а Зеленский, по мнению Майтры, убежден, что может переждать администрацию Трампа. Глубокие обиды и взаимное ожесточение делают саму идею компромисса токсичной для обеих наций.