Трамп: лицензии на вещание у телеканалов ABC и NBC должны быть отозваны

«Если это так, то они являются частью Демократической партии, а значит FCC (Federal Communications Commission, Федеральная комиссия по связи — “Ъ”) должны отозвать лицензию у них. Это угроза для настоящей демократии», — уточнил он.
Президент США также заявил, что телеканалы «не платят миллионы долларов за использование эфирных часов». Он подчеркнул, что ABC и NBC должны заплатить «большие суммы за привилегию использовать самые ценные частоты».
В мае этого года Дональд Трамп запретил «прямое или косвенное финансирование» радиостанции NPR и телекомпании PBS, обвинив их в «нарушении требований о политической нейтральности». Ранее, в феврале администрация президента США ограничила доступ журналистов Associated Press (AP) в Овальный кабинет и на борт президентского самолета.