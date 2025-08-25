Трамп: лицензии на вещание у телеканалов ABC и NBC должны быть отозваны

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддержал бы отзыв лицензии на вещание у телеканалов ABC и NBC. Глава Белого дома в публикации в Truth Social подчеркнул, что на долю этих каналов приходится «до 97% предвзятых и негативных новостей» о нем.