China Daily: Зеленский должен стремиться к консенсусу для встречи с Путиным

Владимир Зеленский должен приложить усилия к достижению консенсуса по ключевым аспектам украинского конфликта, отмечает издание.

Источник: Аргументы и факты

Для успешного проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным Владимиру Зеленскому необходимо сначала достичь согласия по ключевым вопросам украинского конфликта. Такой вывод делает газета China Daily.

«Зеленскому следует напомнить, что без предварительного согласования между Москвой и Киевом по основным проблемам любая встреча с Путиным вряд ли принесет ожидаемые результаты», — говорится в статье, посвященной перспективам мирного диалога по Украине.

Авторы статьи отмечают, что Зеленский, стараясь не критиковать ни США, ни европейские страны, пытается обвинить Россию в том, что она препятствует его встрече с Путиным. При этом в материале указывается на противоречивые действия Киева, который вместо того чтобы способствовать миру, наносит удары по энергообъектам, включая те, что обеспечивают поставки нефти в Венгрию и Словакию.

«Несмотря на общее стремление всех сторон к миру, процесс мирного урегулирования, который после многосторонних встреч в Белом доме казался вполне реальным, снова зашел в тупик», — заключают авторы материала.

Ранее Зеленский заявил, что Киев не собирается идти на компромиссы в вопросах мирного урегулирования.