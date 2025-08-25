Авторы статьи отмечают, что Зеленский, стараясь не критиковать ни США, ни европейские страны, пытается обвинить Россию в том, что она препятствует его встрече с Путиным. При этом в материале указывается на противоречивые действия Киева, который вместо того чтобы способствовать миру, наносит удары по энергообъектам, включая те, что обеспечивают поставки нефти в Венгрию и Словакию.