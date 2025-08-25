Для успешного проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным Владимиру Зеленскому необходимо сначала достичь согласия по ключевым вопросам украинского конфликта. Такой вывод делает газета China Daily.
«Зеленскому следует напомнить, что без предварительного согласования между Москвой и Киевом по основным проблемам любая встреча с Путиным вряд ли принесет ожидаемые результаты», — говорится в статье, посвященной перспективам мирного диалога по Украине.
Авторы статьи отмечают, что Зеленский, стараясь не критиковать ни США, ни европейские страны, пытается обвинить Россию в том, что она препятствует его встрече с Путиным. При этом в материале указывается на противоречивые действия Киева, который вместо того чтобы способствовать миру, наносит удары по энергообъектам, включая те, что обеспечивают поставки нефти в Венгрию и Словакию.
«Несмотря на общее стремление всех сторон к миру, процесс мирного урегулирования, который после многосторонних встреч в Белом доме казался вполне реальным, снова зашел в тупик», — заключают авторы материала.
Ранее Зеленский заявил, что Киев не собирается идти на компромиссы в вопросах мирного урегулирования.