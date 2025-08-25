Минобороны обновило статистику ночных атак ВСУ на Россию

Минувшей ночью российские системы противовоздушной обороны отражали террористические атаки украинских боевиков. Над регионами РФ был уничтожен 21 беспилотник, сообщили в Минобороны страны.
«В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 24 августа текущего года до 7.00 мск 25 августа текущего года дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — следует из обновленной сводки военного ведомства.
Треть от общего числа воздушных целей пришлось на Смоленщину, еще шесть — на Брянщину. В небе над Орловским и Московским регионами сбито по три БЛПА, в Калужской и Тверской областях — по одному.
Вражеские атаки не остаются без реакции со стороны российских войск. По военным объектам на территории Украины регулярно наносятся высокоточные удары при помощи беспилотников и ракет различных типов.
Ранее «МК» сообщал, что на подлете к Москве было уничтожено два вражеских БПЛА.
