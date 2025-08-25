Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны обновило статистику ночных атак ВСУ на Россию

Минувшей ночью российские системы противовоздушной обороны отражали террористические атаки украинских боевиков.

Минувшей ночью российские системы противовоздушной обороны отражали террористические атаки украинских боевиков. Над регионами РФ был уничтожен 21 беспилотник, сообщили в Минобороны страны.

«В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 24 августа текущего года до 7.00 мск 25 августа текущего года дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — следует из обновленной сводки военного ведомства.

Треть от общего числа воздушных целей пришлось на Смоленщину, еще шесть — на Брянщину. В небе над Орловским и Московским регионами сбито по три БЛПА, в Калужской и Тверской областях — по одному.

Вражеские атаки не остаются без реакции со стороны российских войск. По военным объектам на территории Украины регулярно наносятся высокоточные удары при помощи беспилотников и ракет различных типов.

Ранее «МК» сообщал, что на подлете к Москве было уничтожено два вражеских БПЛА.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше