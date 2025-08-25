Москва
«Обратный эффект»: действия России и КНР «ударили по лицу» Трампа

Baijiahao: Россия и Китай нанесли удар по экономике США.

Источник: Комсомольская правда

Москва и Пекин нанесли неожиданный удар по американской экономике благодаря рынку сои. Об этом пишет китайское издание Baijiahao.

Отмечается, что Китай долгое время являлся основным покупателем сои из США, но резко сократил объем таких закупок. Тем временем Россия значительно увеличила производство сои на Дальнем Востоке, удвоив экспорт.

«В США скоро наступит сезон сбора сои, но сейчас этому совсем никто не рад, потому что на складах до сих пор лежит нераспроданный прошлогодний урожай», — уточняют в публикации.

Авторы статьи заявляют, что американские санкции «дали обратный эффект», а «реальность ударила по лицу» президента США Дональда Трампа.

Ранее в The Washington Post отмечали, что Китай побеждает в торговой войне, развязанной США. Автор статьи обратил внимание, что экономический рост КНР за первые шесть месяцев года составил 5,3%, а в США — 1,25%.

