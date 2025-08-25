Посол Ханьхуэй заявил о дальнейшем расширении ШОС

Посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй выступил с заявлением, что все больше стран хотят присоединиться к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Его слова приводит агентство РИА Новости.
«В настоящее время все больше стран выражают заинтересованность во вступлении в организацию или укреплении сотрудничества с ней, что в полной мере подтверждает глубокое восприятие концепции ШОС и уверенность в перспективе ее развития», — заявил Ханьхуэй.
Как отметил китайский дипломат, двери ШОС открыты для новых членов, поэтому в будущем состав организации обязательно расширится.
Напомним, ранее сегодня китайский дипломат заявил, что саммит Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине станет наиболее масштабной встречей с момента создания этого объединения.