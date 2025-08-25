Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посол Ханьхуэй заявил о дальнейшем расширении ШОС

Как отметил китайский дипломат, двери ШОС открыты для новых членов.

Источник: Аргументы и факты

Посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй выступил с заявлением, что все больше стран хотят присоединиться к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Его слова приводит агентство РИА Новости.

«В настоящее время все больше стран выражают заинтересованность во вступлении в организацию или укреплении сотрудничества с ней, что в полной мере подтверждает глубокое восприятие концепции ШОС и уверенность в перспективе ее развития», — заявил Ханьхуэй.

Как отметил китайский дипломат, двери ШОС открыты для новых членов, поэтому в будущем состав организации обязательно расширится.

Напомним, ранее сегодня китайский дипломат заявил, что саммит Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине станет наиболее масштабной встречей с момента создания этого объединения.

Узнать больше по теме
ШОС: крупнейшие страны Евразии, объединившиеся против терроризма и сепаратизма
Площадь стран — участников ШОС составляет порядка 34 млн кв. км, это около 60% территории Евразии. При этом живет в этих странах более 3,4 млрд человек, то есть почти половина населения планеты. Что такое ШОС и каковы цели организации — читайте в материале.
Читать дальше