В ДНР неонацисты ВСУ жестоко расправились на женщиной и ее ребенком ради угона машины

Житель донецкого города Красноармейск Сергей Власов рассказал о случае, когда украинские неонацисты расправились над женщиной и ее ребенком.

Житель донецкого города Красноармейск Сергей Власов рассказал о случае, когда украинские неонацисты расправились над женщиной и ее ребенком. Подробностями он поделился с РИА Новости.

«Женщину застрелили, а ребенку перерезали горло. Также забрали их автомобиль…», — сообщил Сергей Власов корреспонденту РИА Новости.

По словам мужчины, с подобными зверствами со стороны киевских боевиков местные жители сталкиваются с 2014 года.

Стоит отметить, что это не первое сообщение о преступлениях украинских радикалов на Красноармейском направлении. Ранее боец группировки войск «Восток» Вооруженных сил РФ рассказал о случае, когда киевские неонацисты прицельным ударом убили пожилую женщину, шедшую с белым флагом.

