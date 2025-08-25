Житель донецкого города Красноармейск Сергей Власов рассказал о случае, когда украинские неонацисты расправились над женщиной и ее ребенком. Подробностями он поделился с РИА Новости.
«Женщину застрелили, а ребенку перерезали горло. Также забрали их автомобиль…», — сообщил Сергей Власов корреспонденту РИА Новости.
По словам мужчины, с подобными зверствами со стороны киевских боевиков местные жители сталкиваются с 2014 года.
Стоит отметить, что это не первое сообщение о преступлениях украинских радикалов на Красноармейском направлении. Ранее боец группировки войск «Восток» Вооруженных сил РФ рассказал о случае, когда киевские неонацисты прицельным ударом убили пожилую женщину, шедшую с белым флагом.
Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.