Стоит отметить, что это не первое сообщение о преступлениях украинских радикалов на Красноармейском направлении. Ранее боец группировки войск «Восток» Вооруженных сил РФ рассказал о случае, когда киевские неонацисты прицельным ударом убили пожилую женщину, шедшую с белым флагом.