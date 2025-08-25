В Узбекистан с госвизитом приедет король Иордании

«По приглашению Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Король Иорданского Хашимитского Королевства Абдалла II ибн аль-Хусейн 25—26 августа этого года посетит нашу страну с государственным визитом. Основные мероприятия программы пребывания высокого гостя пройдут в городе Самарканде», — говорится в сообщении.