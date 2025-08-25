В Узбекистан с госвизитом приедет король Иордании

ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. Король Иордании посетит Узбекистан с государственным визитом, сообщает пресс-служба главы государства.
«По приглашению Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Король Иорданского Хашимитского Королевства Абдалла II ибн аль-Хусейн
Повестка саммита включает вопросы развития политического, торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, налаживания кооперации в химической, фармацевтической, аграрной, текстильной, добывающей и других отраслях, расширения культурно-гуманитарного обмена.
Также стороны обменяются мнениями по актуальным аспектам международной и региональной политики.
По итогам переговоров планируют подписать пакет двусторонних соглашений.