Матч с участием Игоря Кобзева и Вячеслава Фетисова впервые состоялся в Ангарске

Напомним, легендарный матч между сборной Иркутской области и командой звезд мирового хоккея ранее проводился на льду Байкала и был посвящен теме экологической защиты озера. В поселке Большое Голоустное он прошел впервые 8 марта 2021 года, вторая встреча состоялась 8 марта 2023 года. В третий раз сыграли на льду Байкала 23 февраля 2024 года. Первый матч завершился со счетом 6:8 в пользу команды звезд, во втором и третьем победила дружба. Решение перенести легендарную встречу в Ангарск было принято весной 2025 года, когда матч отменили из-за сложной ледовой обстановки.