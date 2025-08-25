Матч с участием Игоря Кобзева и Вячеслава Фетисова впервые состоялся в Ангарске

Капитанами выступили Губернатор Приангарья Игорь Кобзев и легендарный хоккеист, двукратный олимпийский чемпион, депутат Государственной думы РФ, председатель Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов.
«Впервые в Ангарске проводится уникальное мероприятие — матч с участием звезд мирового уровня, — отметил на открытии Игорь Кобзев. — Хоккей в городе нефтехимиков — самый любимый вид спорта, имеющий богатые традиции. Воспитанники ангарского хоккея прославили своими достижениями родной город далеко за пределами Иркутской области».
В состав команды гостей вошли также олимпийские чемпионы Валерий Каменский, Андрей Коваленко, Вячеслав Буцаев, а также семикратный чемпион мира по хоккею с мячом Евгений Иванушкин и другие спортсмены. Вратарем стал ветеран специальной военной операции Артур Галеев. В команде Иркутской области «Любимый Байкал» играли Председатель Правительства Иркутской области Константин Зайцев, председатель Законодательного Собрания региона Александр Ведерников, представители силовых ведомств, ветераны ангарского хоккея и другие.
Счет игры открыла команда «Любимый Байкал», первую шайбу забросил Константин Зайцев. Завершился матч вничью со счетом 10:10. В перерыве прошла церемония вручения хоккейных свитеров молодежной команде «Ермак», отмечает пресс-служба Правительства региона.
«Люди, живущие здесь, создают особую атмосферу. Я с радостью приезжаю на Байкал и зимой, и летом. Погода разная, но тепло и настроение людей всегда одинаковы. Мы приехали как к себе домой, получили фантастический прием. Теперь нужно готовиться к следующей встрече», — сказал Вячеслав Фетисов.
Для болельщиков хоккейного матча была подготовлена концертная программа. Зрителями игры стали ветераны СВО, воспитанники спортивных школ, представители общественных организаций и другие. Всего их было более 6,5 тысячи человек. Также увидеть матч могли сотни зрителей через трансляцию в Интернете.
Перед матчем Игорь Кобзев, Вячеслав Фетисов и другие звезды хоккея встретились с юными хоккеистами. Во время встречи спортсмены смогли задать любые вопросы гостям. Они интересовались секретами мастерства, подготовки к важным турнирам, их родители спрашивали об особенностях тренировок детей. Кроме того, для детей были проведены два мастер-класса по хоккею: 22 августа в Ледовом дворце «Айсберг» в Иркутске и 23 августа во Дворце спорта «Ермак».
Напомним, легендарный матч между сборной Иркутской области и командой звезд мирового хоккея ранее проводился на льду Байкала и был посвящен теме экологической защиты озера. В поселке Большое Голоустное он прошел впервые 8 марта 2021 года, вторая встреча состоялась 8 марта 2023 года. В третий раз сыграли на льду Байкала 23 февраля 2024 года. Первый матч завершился со счетом 6:8 в пользу команды звезд, во втором и третьем победила дружба. Решение перенести легендарную встречу в Ангарск было принято весной 2025 года, когда матч отменили из-за сложной ледовой обстановки.