Дмитриев указал на причины кризиса в системе соцобеспечения ФРГ

Кризисная ситуация в системе соцобеспечения ФРГ является следствием неправильных решений и проведения плохой политики на протяжении многих лет. Об этом 25 августа заявил спецпредставитель президента РФ по сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в социальной сети X.

Источник: Фотобанк Росконгресс

«Возможно, “кризис”, о котором говорит канцлер Германии, не упал с неба. Это итог многих лет неверных решений и плохой политики. И эти неправильные политические решения продолжаются», — указал он.

Соответствующим образом Дмитриев прокомментировал новость о заявлении канцлера ФРГ Фридриха Мерца о невозможности финансировать систему социального обеспечения ФРГ в существующем виде.

Днем ранее Мерц, выступая на региональной конференции партии, заявил, что Германия больше не может позволить себе существующую систему всеобщего благосостояния. По его словам, расходы на социальные программы «вышли из-под контроля» и ставят под угрозу устойчивость бюджета.

Ранее, 12 августа, Дмитриев прокомментировал информацию об утечке данных против президента США Дональда Трампа. Он заявил, что утечки информации в СМИ против американского лидера также устраивались для очернения России.

