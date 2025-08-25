Дмитриев указал на причины кризиса в системе соцобеспечения ФРГ

Днем ранее Мерц, выступая на региональной конференции партии, заявил, что Германия больше не может позволить себе существующую систему всеобщего благосостояния. По его словам, расходы на социальные программы «вышли из-под контроля» и ставят под угрозу устойчивость бюджета.