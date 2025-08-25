Хинштейн: Возвращённые из Украины восемь курян прибыли в Курск

Ранее появилась информация о состоянии курян, которых до сих пор удерживают на Украине. Среди соотечественников, которые продолжают удерживаться украинской стороной, есть тяжелобольные люди с ранениями. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова незамедлительно обратилась в Международный Комитет Красного Креста с просьбой об оказании экстренной медицинской помощи. Кроме того, она потребовала от украинской стороны срочного освобождения всех гражданских лиц, особенно раненых.