Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Федорищев прокомментировал крупнейшее домашнее поражение «Крыльев Советов»

«Крылья Советов» разгромно проиграли «Краснодару».

Источник: соцсети

В воскресенье, 24 августа, в Самаре на своей домашней арене «Крылья Советов» разгромно проиграли «Краснодару». Матч завершился со счетом 0:6. Крупное поражение прокомментировал губернатор Вячеслав Федорищев.

«Так нельзя, мужики! Непросто подбирать слова. Очень сильный соперник, чемпион страны, невезение, нереализованные моменты, судейство (у меня, как и у многих болельщиков, тоже много вопросов: считаю, что клубу надо подавать жалобу) — никаких отговорок тут быть не может. На своем поле, при многочисленных болельщиках», — сказал глава региона.

После матча Федорищев зашел в раздевалку и пообщался с командой. Он отметил, что «Крыльям» надо собраться и реабилитироваться. По словам губернатора, этот очень болезненный удар должен помочь сделать правильные выводы и стать сильнее.