Федорищев прокомментировал крупнейшее домашнее поражение «Крыльев Советов»

В воскресенье, 24 августа, в Самаре на своей домашней арене «Крылья Советов» разгромно проиграли «Краснодару». Матч завершился со счетом 0:6. Крупное поражение прокомментировал губернатор Вячеслав Федорищев.
«Так нельзя, мужики! Непросто подбирать слова. Очень сильный соперник, чемпион страны, невезение, нереализованные моменты, судейство (у меня, как и у многих болельщиков, тоже много вопросов: считаю, что клубу надо подавать жалобу) — никаких отговорок тут быть не может. На своем поле, при многочисленных болельщиках», — сказал глава региона.
После матча Федорищев зашел в раздевалку и пообщался с командой. Он отметил, что «Крыльям» надо собраться и реабилитироваться. По словам губернатора, этот очень болезненный удар должен помочь сделать правильные выводы и стать сильнее.