Федорищев прокомментировал крупнейшее домашнее поражение «Крыльев Советов»

«Так нельзя, мужики! Непросто подбирать слова. Очень сильный соперник, чемпион страны, невезение, нереализованные моменты, судейство (у меня, как и у многих болельщиков, тоже много вопросов: считаю, что клубу надо подавать жалобу) — никаких отговорок тут быть не может. На своем поле, при многочисленных болельщиках», — сказал глава региона.