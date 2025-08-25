Владимир Зеленский пытается переложить ответственность за затягивание урегулирования украинского конфликта на Россию, пишет китайская газета China Daily.
Глава киевского режима обвиняет во всем Москву, в частности, потому, что «не осмеливается критиковать» США и европейские страны, добавляет издание.
Как отмечается в публикации, Зеленскому нужно напомнить о том, что до того, как РФ и Украина достигнут договоренностей по основным вопросам, «любая встреча между ним и Путиным вряд ли даст желаемый результат».
К слову, глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что Зеленский артачится, требуя немедленной встречи с Путиным. Также министр подчеркнул, что Москва признает украинского политика де-факто «главой режима» и готова к переговорам с ним.