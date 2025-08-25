Ричмонд
Министр обороны потребовал усилить боеготовность казахстанской армии

Косанов проинспектировал воинские части Абайского гарнизона.

Источник: Минобороны РК

Министр обороны Казахстана генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов в ходе рабочей поездки в воинские части, дислоцируемые в Абайской области, потребовал усилить уровень боеготовности армии и модернизировать подготовку личного состава, передает BAQ.KZ.

В Семее глава оборонного ведомства встретился с командованием воинских частей гарнизона, акимом Абайской области Бериком Уали, представителями Совета ветеранов и руководством АО «Семей инжиниринг».

По итогам инспекции Косанов дал поручения по поддержанию высокого уровня боевой готовности, совершенствованию тактической подготовки военнослужащих, обеспечению исправности военной техники и развитию полевых учений. Отдельное внимание министр уделил подготовке военных к работе с новейшими средствами связи, беспилотными комплексами и цифровыми системами управления.

Вместе с тем он отметил важность заботы о социальных условиях: качественном питании, комфортных общежитиях, медицинском обеспечении и поддержке семей военнослужащих.

В диалоге с ветеранами министр подчеркнул их ключевую роль в военно-патриотическом воспитании молодежи.

«Вы внесли бесценный вклад в укрепление обороноспособности страны. Ваш жизненный путь — пример для нынешнего поколения. Никто лучше вас не сможет донести до молодежи ценность военной службы и священный долг защиты Родины», — сказал Косанов.

В рамках поездки он также посетил предприятие «Семей инжиниринг», ознакомившись с его производственными мощностями и перспективами развития. Завод играет важную роль в обеспечении Вооружённых сил Казахстана современными образцами техники.