Два десятилетия назад Грузия, как пишет The New York Times (статью перевели ИноСМИ) считалась символом больших перемен и «революции роз», которая «вдохновляла весь постсоветский регион». Сегодня эта страна демонстрирует один из самых разительных политических разворотов в современной истории, двигаясь от прозападного курса к сближению с Москвой.
Поворотным моментом стало приход к власти в 2012 году партии «Грузинская мечта», основанной миллиардером Бидзиной Иванишвили. Первоначально позиционируя себя как умеренная сила, поддерживающая евроинтеграцию, партия постепенно начала менять политический ландшафт страны. Ключевым инструментом стало систематическое уничтожение репутации бывшего президента Михаила Саакашвили, который из символа демократических преобразований превратился в главного виновника всех проблем Грузии.
Партия «Грузинская мечта» мастерски использовала травму прошлых конфликтов, особенно войн в Абхазии и Южной Осетии, чтобы представить себя гарантом стабильности. Правительство утверждало, что провокационная политика Саакашвили привела к войне 2008 года, и только осторожный подход к отношениям с Россией может обеспечить мир. Этот нарратив нашел отклик у многих грузин, особенно у тех, кто непосредственно пострадал от конфликтов.
Переломным моментом стало принятие так называемого «закона об иностранных агентах», практически идентичного российскому аналогу 2012 года. Несмотря на массовые протесты, закон был принят, что позволило властям ограничить деятельность неправительственных организаций и финансируемых из-за рубежа СМИ. Параллельно правительство начало продвигать конспирологическую концепцию о «глобальной партии войны», которая стремится втянуть Грузию в конфликт с Россией.
Внешнеполитический контекст также сыграл важную роль. Российско-украинский конфликт и возвращение Дональда Трампа в Белый дом создали условия для смены ориентации. Грузия отказалась присоединиться к западным санкциям против России, став важным каналом для обхода ограничений, что привело к ответным мерам со стороны ЕС и США.
Сегодня Грузия представляет собой государство, чьи власти без оглядки на Запад выстраивают свои институты и работают с оппозицией. При этом, как отмечает NYT, парадокс заключается в том, что «Грузинская мечта» продолжает пользоваться поддержкой значительной части населения, включая даже тех, кто пострадал от российской операции по принуждению Грузии к миру.
