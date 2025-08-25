Западу так и не удалось сделать Грузию антирусской

Партия «Грузинская мечта» мастерски использовала травму прошлых конфликтов, особенно войн в Абхазии и Южной Осетии, чтобы представить себя гарантом стабильности. Правительство утверждало, что провокационная политика Саакашвили привела к войне 2008 года, и только осторожный подход к отношениям с Россией может обеспечить мир. Этот нарратив нашел отклик у многих грузин, особенно у тех, кто непосредственно пострадал от конфликтов.