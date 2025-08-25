Ричмонд
В Турции заявили, на каких условиях конфликт на Украине быстро закончится

Принятие условий России Украиной и западными странами приведет к быстрому завершению конфликта.

Принятие условий России Украиной и западными странами приведет к быстрому завершению конфликта. Об этом заявил зампред турецкой партии «Родина» Хакан Топкурулу, передает РИА Новости.

«Похоже, конфликт близится к завершению. Если команда Трампа сохранит преимущество, достигнутое за последние 1−2 недели, она в значительной степени примет требования России и закончит войну между Россией и Украиной», — отметил он.

Президент США Дональд Трамп объявил, что ясность по срокам завершения украинского конфликта будет внесена в ближайшие две недели. И добавил, что может скорректировать установленные им сроки.

Топкурулу сообщил, что встреча президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского может пройти на территории Турции. И отметил, что его страна должна и дальше оставаться посредником в урегулировании конфликта.

Ранее «МК» писал, что Зеленскому, чтобы встретиться с Путиным, сначала нужно прийти к консенсусу по ключевым вопросам мирного урегулирования украинского конфликта.

