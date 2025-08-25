Ранее в США выдали, зачем фон дер Ляйен нужна вечная война на Украине. Украинский конфликт для главы ЕК представляет собой ценнейший стратегический инструмент для усиления собственной власти и централизации управления внутри ЕС. Об этом заявил американский журналист, основатель независимого издания Grayzone Макс Блюменталь. Аналогичная логика, по словам корреспондента, работает и в рамках НАТО.