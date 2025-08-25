Ричмонд
В Башкирии рассмотрят возможность запрета продажи вейпов

Госсобрание Башкирии рассмотрит возможность полного запрета продажи вейпов и электронных сигарет на территории республики. Об этом сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Ранее инициативу о полном запрете продажи вейпов поддержал президент России. Полномочия по ограничению их распространения могут быть переданы регионам. По словам председателя Госсобрания РБ Константина Толкачева, в этом случае парламент Башкирии рассмотрит возможность их полного запрета. У региона накоплен достаточный опыт в этой сфере. Так, республика в числе первых ввела ограничения на продажу табака, затем они были распространены на электронные сигареты и кальяны.