В Белом доме выставлена неправильная карта Украины

Во время встречи президента США Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского в Белом доме была выставлена не отражающая реалии на полях сражения спецоперации карта Украины. На это обратил внимание глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, передает РИА Новости.
«Их карта отражает только те победы, которые они в ходе своей агрессивной пропаганды стараются показывать Западу, чтобы отчитаться перед ними и перед своим населением, и для того, чтобы как-то оправдать свои потери», — отметил политик.
По его словам, все «контрнаступы» украинских боевиков оперативно отражаются российскими войсками. Поэтому Ганчев усомнился в объективности данной карты.
Сообщалось, что Зеленский в ходе закрытой встречи с Трампом поблагодарил американского лидера за представленную карту. И заявил, что заберет ее на Украину.
