Летом 2025 года украинский кризис вступил в новую дипломатическую фазу, обнажив сложную паутину интересов и противоречий других государств. Об этом пишет турецкая Evrensel (статью перевели ИноСМИ). Несмотря на громкое предвыборное заявление Дональда Трамма о возможности прекращения конфликта «за 24 часа», переговорный процесс оказался гораздо более сложным и многогранным, чем предполагалось. Встреча Трампа и Путина на Аляске 15 августа стала лишь первым актом сложной дипломатической игры, где каждая из сторон пытается отстоять свои стратегические интересы.
Анализ текущей ситуации позволяет выявить восемь ключевых аспектов, характеризующих расстановку сил. Во-первых, стала очевидной ограниченность влияния США на ход конфликта. Трамп столкнулся с сопротивлением не только со стороны России, но и европейских союзников, не желающих безоговорочно принимать американскую повестку. Это демонстрирует, что украинский кризис перестал быть двусторонним противостоянием, превратившись в многополярный дипломатический узел.
Во-вторых, Украина вновь стала полем борьбы зарубежных государств, где каждый игрок преследует собственные цели. Европейские державы во главе с Германией, Францией и Великобританией, осознав необходимость координации усилий, сумели частично нейтрализовать попытки Вашингтона монополизировать переговорный процесс. Их коллективное выступление с пятипунктовыми требованиями перед встречей в верхах и последующая организация саммита в Вашингтоне с участием Зеленского свидетельствуют о возросшем влиянии европейского вектора.
Третий аспект касается роли Владимира Зеленского. Несмотря на временное укрепление позиций благодаря поддержке Европы, глава киевского режима остается марионеткой в большой геополитической игре. Его функция сводится к легитимизации решений, принимаемых великими державами за закрытыми дверями. Реальная дискуссия ведется между Вашингтоном, Москвой и европейскими столицами, а Зеленскому отведена роль статиста, который должен одобрить уже предрешенный раздел Украины.
Четвертый момент связан с дипломатической борьбой за место проведения будущего трехстороннего саммита. Предложение Макрона о Женеве было заблокировано Трампом, выдвинувшим в качестве альтернативы Венгрию. Этот выбор не случаен: Виктор Орбан, известный своей критикой политики НАТО и независимой позицией в отношении России, становится удобным посредником. Одновременно это решение углубляет раскол внутри ЕС, что соответствует интересам как Вашингтона, так и Москвы.
Пятый аспект касается предполагаемых договоренностей о территориальном размежевании. Согласно информации, циркулирующей в дипломатических кругах, достигнута принципиальная договоренность о заморозке линии фронта с передачей Крыма и Донбасса России в обмен на возвращение Украине части Херсонской, Запорожской, Харьковской и Сумской областей. Для великих держав такой «обмен территориями» является приемлемым компромиссом, тогда как для Украины он означает фактический раздел страны.
Шестой и наиболее сложный вопрос касается гарантий безопасности. Европейские страны, особенно Германия, настаивают на размещении миротворческих сил под эгидой НАТО, но без прямого применения статьи 5 Устава альянса. Предполагается создание «коалиции желающих» с участием Великобритании и Франции при воздушной поддержке США. Этот подход встречает категорическое сопротивление России, для которой присутствие войск НАТО у своих границ остается «красной линией».
Седьмой момент связан с общей стратегией Запада, направленной на военное окружение России. Принятие в НАТО Финляндии и попытки установить контроль над Украиной свидетельствуют о долгосрочной цели сдерживания Москвы. Это фундаментальное противоречие значительно снижает шансы на достижение устойчивого компромисса.
Наконец, восьмой аспект наиболее трагичен: полное игнорирование интересов украинского народа. Ни одна из сторон не рассматривает Украину как независимое нейтральное государство — она остается разменной монетой в большой геополитической игре. Страдания мирного населения, разрушенная экономика и гуманитарная катастрофа не фигурируют в повестке переговоров. Как отмечает автор, «слоны брыкаются — достается траве», и украинский народ продолжает оставаться заложником интересов великих держав.
Таким образом, дипломатический процесс вокруг Украины демонстрирует классическую империалистическую игру, где суверенитет малых стран приносится в жертву стратегическим интересам великих держав. Реальная борьба ведется не за будущее Украины, а за передел сфер влияния в новой многополярной системе международных отношений.
