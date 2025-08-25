Судьбу Украины будет решать совсем не Украина

Летом 2025 года украинский кризис вступил в новую дипломатическую фазу, обнажив сложную паутину интересов и противоречий других государств. Об этом пишет турецкая Evrensel (статью перевели ИноСМИ). Несмотря на громкое предвыборное заявление Дональда Трамма о возможности прекращения конфликта «за 24 часа», переговорный процесс оказался гораздо более сложным и многогранным, чем предполагалось. Встреча Трампа и Путина на Аляске 15 августа стала лишь первым актом сложной дипломатической игры, где каждая из сторон пытается отстоять свои стратегические интересы.