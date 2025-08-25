На карте новой Украины в Белом доме были ошибки, заявил Ганчев

К слову, в Белый дом в день переговоров привезли две карты — одну делегация Украины, вторую — команда Трампа. На той, что была подготовлена в Белом доме, наглядно отметили области, контролируемые ВС РФ, с указанием процентного соотношения занятых территорий. Помощник президента РФ Владимир Мединский обратил внимание на интересную деталь на этой карте, предрекающую, что ВСУ утратят контроль над ещё четырьмя городами. Захарова же сочла карту новой Украины мощной оплеухой для Зеленского. Он ответил, что на ней были ошибки, а их карта якобы отражала реальное положение сил на фронте.