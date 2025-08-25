Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России швейцарской неправительственной организации International Baccalaureate*. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В заявлении отмечается, что антироссийские проекты «назначили» эту организацию лидером международных образовательных программ, позволяющих выпускникам поступить в 5 тысяч вузов США, Канады, Австралии, Великобритании и Европы.
Как утверждает ведомство, НПО пытается формировать российскую молодежь по западным шаблонам, искажая факты, навязывая свое видение истории, пропагандируя антироссийские идеи и разжигая межнациональную вражду.
Отмечается, что с началом спецоперации учебники и пособия переработали с учетом русофобских настроений Запада. В них появились призывы к международной изоляции РФ и материалы, дискредитирующие российскую армию.
Накануне в России признали нежелательной организацию из ФРГ «Stiftung Erinnerung e.V.»*. Генпрокуратура утверждает, что организация, заявляющая о поддержке жертв нацизма времен Великой Отечественной войны, поддерживает киевских сторонников гитлеровской идеологии.
*Организация, признанная нежелательной на территории РФ.