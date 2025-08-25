Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Швейцарская НПО International Baccalaureate* признана нежелательной в России

Генпрокуратура РФ заявила, что швейцарская НПО пытается формировать российскую молодежь по западным шаблонам.

Источник: Комсомольская правда

Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России швейцарской неправительственной организации International Baccalaureate*. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В заявлении отмечается, что антироссийские проекты «назначили» эту организацию лидером международных образовательных программ, позволяющих выпускникам поступить в 5 тысяч вузов США, Канады, Австралии, Великобритании и Европы.

Как утверждает ведомство, НПО пытается формировать российскую молодежь по западным шаблонам, искажая факты, навязывая свое видение истории, пропагандируя антироссийские идеи и разжигая межнациональную вражду.

Отмечается, что с началом спецоперации учебники и пособия переработали с учетом русофобских настроений Запада. В них появились призывы к международной изоляции РФ и материалы, дискредитирующие российскую армию.

Накануне в России признали нежелательной организацию из ФРГ «Stiftung Erinnerung e.V.»*. Генпрокуратура утверждает, что организация, заявляющая о поддержке жертв нацизма времен Великой Отечественной войны, поддерживает киевских сторонников гитлеровской идеологии.

*Организация, признанная нежелательной на территории РФ.