Военный эксперт заявил, что Беларуси нужна космическая группировка для отслеживания целей на 5000 километров

— Но принципиально здесь важно, что нам нужно формирование той самой космической группировки, которая будет обеспечивать нанесение и отслеживание целей на глубину более 5 тысяч километров. И на всякий случай, туда попадает вся Европа со всеми островами, — подчеркнул Андрей Богодель.