Военный эксперт заявил, что Беларуси нужна космическая группировка для отслеживания целей на 5000 километров

Эксперт считает, что Беларуси нужна космическая группировка для целей на 5000 км.

Источник: Комсомольская правда

Эксперт заявил, что Беларуси нужна космическая группировка для отслеживания целей на 5000 километров. Подробности в эфире телеканала ОНТ озвучил заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Андрей Богодель.

Богодель уточнил, что у белорусской стороны будут комплексы «Орешник», новейшие ракетные системы. Он добавил, что комплексы «Полонез» намерены переводить на новые ракеты с возможностью применения ядерного оружия (подробнее мы писали здесь).

Замначальника факультета Генштаба обратил внимание, что в современных условиях возрастающих угроз подобного недостаточно.

— Но принципиально здесь важно, что нам нужно формирование той самой космической группировки, которая будет обеспечивать нанесение и отслеживание целей на глубину более 5 тысяч километров. И на всякий случай, туда попадает вся Европа со всеми островами, — подчеркнул Андрей Богодель.

Ранее глава Госкомвоенпрома Дмитрий Пантус сказал, что Беларусь с опережением работает над пусковой установкой для комплекса «Орешник».

Кстати, еще одни учения пройдут в Беларуси сразу на двух полигонах.

Кроме того, министр обороны Виктор Хренин сказал о готовности четырех укрепрайонов в Беларуси.