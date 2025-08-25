Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп неожиданно потребовал лишить лицензий критикующие его телеканалы

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп полагает, что телевизионные каналы ABC и NBC надлежит лишить лицензий, если от них не последует многомиллионных выплат за предоставление права на вещание.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп полагает, что телевизионные каналы ABC и NBC надлежит лишить лицензий, если от них не последует многомиллионных выплат за предоставление права на вещание.

«Почему фейковые ABC и NBC, два абсолютно наихудших и предвзятых телеканала во всем мире, не платят миллионы долларов в год в виде лицензионных платежей. Их следует лишить лицензий за их несправедливое освещение республиканцев и/или консерваторов, но как минимум им следует платить много», — такое заявление Трамп разместил на своей странице в социальной платформе Truth Social.

Летом американский политик высказал мнение, что необходимо увольнять всех репортеров, которые выражают скепсис относительно итогов операций американской армии в ходе инцидента с Ираном. Трамп отреагировал на публикации журналистов, назвавших нерезультативными удары вооруженных сил США по Исламской Республике.

Весной действующая администрация под руководством Трампа ввела запрет на прямое или опосредованное субсидирование радиостанции NPR и телеканала PBS, инкриминировав им отход от принципов беспристрастности. Кроме того, в феврале пресс-службе агентства Associated Press (AP) был ограничен допуск в Овальный кабинет и на борт воздушного судна президента.

Читайте также: Трамп определит судьбу Зеленского и ЕС из-за срыва мирных переговоров.

МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше