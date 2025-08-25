Трамп неожиданно потребовал лишить лицензий критикующие его телеканалы

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп полагает, что телевизионные каналы ABC и NBC надлежит лишить лицензий, если от них не последует многомиллионных выплат за предоставление права на вещание.
«Почему фейковые ABC и NBC, два абсолютно наихудших и предвзятых телеканала во всем мире, не платят миллионы долларов в год в виде лицензионных платежей. Их следует лишить лицензий за их несправедливое освещение республиканцев и/или консерваторов, но как минимум им следует платить много», — такое заявление Трамп разместил на своей странице в социальной платформе Truth Social.
Летом американский политик высказал мнение, что необходимо увольнять всех репортеров, которые выражают скепсис относительно итогов операций американской армии в ходе инцидента с Ираном. Трамп отреагировал на публикации журналистов, назвавших нерезультативными удары вооруженных сил США по Исламской Республике.
Весной действующая администрация под руководством Трампа ввела запрет на прямое или опосредованное субсидирование радиостанции NPR и телеканала PBS, инкриминировав им отход от принципов беспристрастности. Кроме того, в феврале пресс-службе агентства Associated Press (AP) был ограничен допуск в Овальный кабинет и на борт воздушного судна президента.
Читайте также: Трамп определит судьбу Зеленского и ЕС из-за срыва мирных переговоров.
МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.