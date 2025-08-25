«Заряжайся пока можешь»: жители Кишинева останутся без электричества из-за ремонтных работ

Некоторые жители столицы останутся сегодня без электричества.
О запланированных отключениях услуги сообщает поставщик.
Ботаника:
- Дечебал, 6, 6/2, 6/4 — частично с 09:30 до 13:00.
- Кришан Г. 1−29, 2−14, Кришана, 1A, Д. Морузи, 1−23, 2−28, Гренобле, 130, 179B, 191, Хоря, 1−9, 2−14, Индепенденцей, ⅔, И. Водэ-Витязул, 7/1, 9 −15,24, И. Клошка, 1−15, 2−16, П. Унгуряну, 1−19, 2−30 — частично с 09:00 до 16:00.
Буюканы:
- Дойна и Ион Алдя-Теодорович, 19−21, 27−31, 35−37, 20−22, 22A, 32−34, 38−40, 190, И. Лука Караджале, 2−6, 3A, 5, И. Пеливан, 9, 18, 19, 22/1, 9999, Лэтэрецу Мария, 5, Н. Костин, 9−35, 39−47, 22−44, 48, 48/1 — частично с 09:00 до 19:00.
- Каля Ешилор, 10 — частично с 09:00 до 17:00.
- Каля Ешилор, 30, Пьетрэрией, 19, 19/1, 19/3, 19/5, пер. Пьетрэрией, 19 — частично с 11:00 до 17:00.
Центр:
- Археолог И. Касиан Суручану, 1C, 1D, 1E, 2, 5, 5/1A, 5/2, 5/3, 7, К. Вырнав, 20, 20/2, 20/3, 20/4, Гренобле, 106/4, 147, 153/1 — частично с
08:50—16:15.
- А. Щусева, 65−89, 93−95, 999, 66−90, Букурешть, 83, 87−93, М. Когэлничану, 73−75, Мит. Г. Бэнулеску-Бодони, 6−16, 17−25, Н. Йорга, 8A, 10, 15, 20−22 — частично с 09:00 до 16:30.
- Мит. Г. Бэнулеску-Бодони, 20/1, 41−43, 43A, 45−47, 47/1, 999, Штефана чел Маре, 100, 138, 148−150, 999, 9004, 9991, 9999, Театрулуй, 2/1, пер. Театрулуй, 2, 2/1, 2/1V, 2/2, 4, 6, 7−11, 11A, 15, 15B, 9999 — частично с 13:00 до 17:00.
- Чирешилор, 29−37, Лакулуй, 31−67, 20, 36−70, Друмул Виилор, 6 — частично с 09:00 до 16:15.