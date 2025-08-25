Ричмонд
Ганчев: карта Украины в Белом доме не отражает реального положения дел

Виталий Ганчев заявил, что эта карта на переговорах Трампа и Зеленского не соответствовала действительности.

Выставленная на переговорах президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме карта Украины не отражает реального положения дел на линии боевого соприкосновения, заявил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

По его словам, эта карта отражает только те победы, которые Киев «в ходе своей агрессивной пропаганды» старается показывать Западу, чтобы отчитаться перед ним и своим населением ради оправдания своих потерь, передает РИА Новости.

«На самом деле все их контрнаступления очень быстро погашаются нашими подразделениями», — сказал Ганчев, отметив, что не берется судить об объективности этой карты в данный участок времени.

Напомним, 18 августа Белый дом опубликовал фото, на котором президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский общаются фоне карты Украины без Крыма и новых регионов РФ.

Ранее политолог Константин Блохин отмечал, что карту принесли на переговоры для обсуждения возможных территориальных уступок.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала карту Украины в Белом доме оплеухой для Зеленского.

